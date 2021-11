EUA pedem "clareza" à Rússia sobre movimentações militares na fronteira com Ucrânia

Ontem às 23:01 Facebook

Os Estados Unidos pediram esta quarta-feira "clareza" à Rússia sobre as movimentações "incomuns" de tropas russas perto da fronteira ucraniana, lembrando o compromisso norte-americano de "apoiar a integridade territorial da Ucrânia".

"Pedimos que a Rússia seja clara sobre as suas intenções", disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, que deu conta de "atividades militares incomuns" do lado russo, "perto da fronteira com a Ucrânia".

Kirby afirmou que o apoio dos Estados Unidos em relação "à integridade territorial e soberania da Ucrânia é inabalável".

A imprensa norte-americana relatou movimentações de militares russos no final de outubro perto da fronteira com a Ucrânia, mas o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que havia confirmado "monitorizar de perto" a área, não adiantou pormenores.

Na quarta-feira, quando o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, se preparava para receber o seu homólogo ucraniano Dmytro Kuleba, o porta-voz do Pentágono explicou as movimentações eram incomuns "devido à sua dimensão".

Referindo-se ao risco de a região -- que tem vivido vários momentos de tensão -- ficar "ainda mais desestabilizada", John Kirby exortou Moscovo a "respeitar os Acordos de Minsk", que preveem a desmilitarização da fronteira russo-ucraniana.

As movimentações narradas são "deslocamentos de tropas após exercícios", indicou o exército ucraniano, considerando que o propalado reforço do corpo militar russo poderia ser um teste "psicológico" contra Kiev.

A região do Donbass, no leste da Ucrânia, é palco de um conflito entre as forças de Kiev e milícias pró-russas desde 2014, tendo já provocado mais de 13 mil mortos.

Em abril, o Ocidente havia sido já alertado para as movimentações de tropas russas na fronteira, aumentando o receio de uma escalada militar.