EUA podem atingir "os 100 mil casos diários" sem intervenção, alerta especialista

Os Estados Unidos podem ver o número de casos diários de ​​​​​​​covid-19 aumentar dos 40 mil para 100 mil, a menos que haja intervenções para conter a pandemia, alertou esta terça-feira Anthony Fauci, diretor do instituto de doenças infeciosas norte-americano.

"Eu não ficaria surpreso se atingíssemos os 100 mil casos por dia se não revertermos a tendência. Estou muito preocupado porque a situação pode piorar", avisou Fauci, durante uma audiência no Senado norte-americano.

O responsável recusou prever o número de mortes que a onda atual pode causar, mas de acordo com uma estimativa divulgada na semana passada pelo Centro de Prevenção e Controlo de Doenças, o país pode atingir entre 130 mil a 150 mil óbitos até 18 de julho.

O número atual é de, pelo menos, 126 mil mortes e mais de 2,59 milhões de contágios, sendo que quatro Estados norte-americanos (Califórnia, Texas, Arizona e Florida) representam metade dos novos casos.

Apesar da decisão do Presidente, Donald Trump, de cortar relações com a Organização Mundial da Saúde (OMS), um alto responsável norte-americano disse hoje que os EUA continuam a trabalhar com a mesma.

"Não fui chamado de volta, não recebi instruções para me retirar", afirmou Brett Giroir, secretário adjunto da Saúde e membro do conselho executivo da OMS.

"De qualquer forma, provavelmente vai haver outro conselho executivo em outubro, acredito que vamos continuar a trabalhar com a OMS enquanto membros no que diz respeito aos padrões de saúde pública", acrescentou.