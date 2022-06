EUA prometem resposta "rápida e contundente" a teste nuclear da Coreia do Norte

JN/Agências Hoje às 08:52 Facebook

A secretária de Estado adjunta dos Estados Unidos, Wendy Sherman, garantiu uma resposta "rápida e contundente" caso a Coreia do Norte avance com um teste nuclear.

Wendy Sherman deixou a garantia depois de se ter reunido, no fim de semana, em Seul, com o homólogo sul-coreano, Cho Hyun-dong, para discutir os recentes lançamentos de mísseis e a possibilidade de um sétimo teste nuclear norte-coreano, como avançou a agência de notícias da Coreia do Sul, Yonhap.

"Qualquer teste nuclear seria uma violação completa das resoluções do Conselho de Segurança da ONU", sublinhou a secretária de Estado adjunta dos EUA, acrescentando que "haverá uma resposta rápida e contundente a tal teste".

No que diz respeito à situação do coronavírus na Coreia do Norte, a diplomata pediu ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, que se concentre em lidar com a pandemia "em vez de tomar ações provocadoras, perigosas e desestabilizadoras".

Sherman destacou que Washington não têm intenções hostis e acrescentou que vai continuar a pressionar Pyongyang a escolher o caminho da diplomacia.

As forças armadas dos EUA e da Coreia do Sul lançaram na segunda-feira oito mísseis balísticos para as águas ao largo da costa oriental da península coreana, um dia após o Norte ter também disparado oito mísseis balísticos.

O lançamento teve como objetivo demonstrar a capacidade de responder com rapidez e precisão a eventuais ataques norte-coreanos, disseram os militares do Sul.