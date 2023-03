EUA recusam apoiar pedido chinês de cessar-fogo

JN/Agências Hoje às 19:20 Facebook

Os Estados Unidos recusaram, esta sexta-feira, apoiar o pedido da China para um cessar-fogo na Ucrânia, argumentando que equivale a dar à Rússia uma oportunidade para preparar uma nova ofensiva e consolidar os seus avanços.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, John Kirby, disse que os Estados Unidos não apoiam pedidos de cessar-fogo no momento atual, dias antes da viagem do Presidente chinês, Xi Jinping, a Moscovo.

"Não apoiamos pedidos de cessar-fogo que seriam feitos pela China numa reunião em Moscovo, que simplesmente beneficiaria a Rússia" e que não constituiria um passo na direção da "paz justa e duradoura", acrescentou.

Kirby disse que, no ponto de vista americano, este pedido deixaria a Rússia livre para consolidar as suas posições na Ucrânia, bem como reconstruir e renovar as forças para reiniciar os ataques a qualquer momento.

O porta-voz reiterou que o Presidente Joe Biden tenciona falar com Xi Jinping, mas que os termos da conversa por chamada telefónica ainda não começaram a ser discutidos, não tendo sido ainda estabelecido contacto.

As autoridades americanas estão atentas a uma eventual mudança de apoio diplomático da China a Moscovo para apoio militar, com o fornecimento de armamento, adiantou.

"Não vimos nenhum sinal ou confirmação de que a China tomará uma decisão neste sentido ou que realmente tenham fornecido armas", no entanto a ideia não parece ter sido descartada, concluiu John Kirby.