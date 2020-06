EUA registam mais 842 mortes e superam os 121 mil óbitos

JN/Agências Hoje às 08:44 Facebook

Os Estados Unidos registaram 842 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, atingindo os 121.176 óbitos desde o início da pandemia, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

O país contabiliza agora mais de 2,34 milhões de casos confirmados, com 32.405 novas infeções em apenas um dia, segundo o balanço realizado às 20 horas (1 hora de quarta-feira em Lisboa), pela agência de notícias espanhola Efe.

O número de novos casos voltou a ficar acima dos 30 mil devido ao aumento do contágio em estados como a Califórnia, Florida, Texas e Arizona, que, juntos, representam quase metade das infeções do país.

Nova Iorque continua, ainda assim, a ser o estado mais atingido pela pandemia, com 389.085 casos confirmados e 31.232 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália. Só em Nova Iorque, morreram 22.343 pessoas.

Segue-se New Jersey, com 13.025 mortos, Massachusetts, com 7889, e Illinois, com 6707.

Outros estados com grande número de mortes são a Pensilvânia, com 6464, Michigan, com 6109, Califórnia, com 5578, ou Connecticut, com 4277.

Em termos de infeções, a Califórnia está atrás apenas de Nova Iorque, com 187.351 casos.

O Instituto de Métricas e Avaliações em Saúde da Universidade de Washington, cujos modelos para a evolução da pandemia são frequentemente utilizados pela Casa Branca, estima que os Estados Unidos chegarão a outubro com mais de 200 mil mortes.