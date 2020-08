EUA retiram alerta global para viagens, Europa é de alto risco

JN/Agências Ontem às 23:55 Facebook

Os Estados Unidos retiraram esta quinta-feira o alerta global de saúde, que recomendava aos seus cidadãos para evitarem viagens internacionais devido à pandemia de covid-19, mas consideram África, América e Europa como continentes de alto risco.

"Com a melhoria das condições de saúde e segurança em alguns países e o potencial agravamento noutros, o Departamento [de Estado] está a repor o sistema de alerta anterior para viagens específicas para cada país (com níveis de 1 a 4 dependendo das condições)", refere uma declaração oficial do Departamento de Estado norte-americano.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) atualizou a lista de países com baixo ou nenhum risco de viagem, incluindo-se nessa lista Laos, Tailândia e Taiwan, na Ásia, e Nova Zelândia e Fiji, na Oceânia.

Já os continentes africano, americano e europeu permanecem com a classificação de alto risco.

Os Estados Unidos pedem ainda aos cidadãos que "sejam cautelosos ao viajar para o exterior devido ao caráter imprevisível da pandemia", refere o comunicado.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 708 mil mortos e infetou mais de 18,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (158.268) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 4,8 milhões).