EUA retiraram todo o equipamento da base de Kandahar

Os Estados Unidos retiraram todo o dispositivo militar da base aérea de Kandahar, no sul do Afeganistão, uma das mais importantes do país.

"Essa base não nos foi entregue oficialmente, mas posso confirmar que eles se retiraram na quarta-feira", disse Khoja Yaya Alawi, porta-voz do Exército afegão em Kandahar.

"Eles entregaram todas as instalações às forças afegãs", precisou, por outro lado, o diretor do aeroporto de Kandahar.

A formalização da passagem de poder na base só deve ter lugar após as cerimónias do Aid el-Fitr, a festa muçulmana que marca no sábado o fim do Ramadão, disseram as duas fontes afegãs.

Esta base chegou a ser a segunda mais importante para as tropas norte-americanas e internacionais no Afeganistão.

A província de Kandahar, no sul do país, é um antigo bastião talibã.

Nos últimos meses registaram-se confrontos entre talibãs e forças afegãs em vários pontos de Kandahar.

Um cessar-fogo de três dias começou na quinta-feira, por ocasião do fim do Ramadão, após várias semanas de intensos confrontos em todo o país, entre insurgentes e forças governamentais.

Até ao momento os Estados Unidos rejeitaram fazer comentários sobre a retirada de Kandahar.

O Afeganistão tem assistido a uma escalada da violência desde o dia 1 de maio, data em que os Estados Unidos deveriam ter retirado os 2500 soldados que ainda se mantêm no Afeganistão.

Washington e a Aliança Atlântica devem retirar as forças que ainda se encontram no país até ao dia 11 de setembro, data em que se assinalam 20 anos dos atentados contra Nova Iorque, em 2001.