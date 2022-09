EUA revogam estatuto de aliado estratégico não-NATO ao Afeganistão

JN/Agências Hoje às 00:53 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revogou sexta-feira o estatuto de aliado estratégico fora do âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) ao Afeganistão, concedido em 2012 pelo antigo chefe de Estado norte-americano Barack Obama.

A decisão está contida numa breve notificação enviada por Biden ao secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

Em 2012, os Estados Unidos designaram o Afeganistão como aliado estratégico mas fora do quadro da NATO para facilitar a aquisição, pelo Governo de Cabul, então aliado de Washington, de equipamento militar norte-americano.

Com a revogação do estatuto do Afeganistão, os Estados Unidos passam a ter 18 aliados estratégicos não pertencentes à NATO, incluindo Argentina, Brasil, Israel e Japão.

Com esse estatuto, acelerou-se a cooperação bilateral em matéria de defesa, bem como a venda de equipamentos militares, facilitando as exportações dos Estados Unidos.

Anteriormente, as Forças Armadas do Afeganistão, que dependiam fortemente dos Estados Unidos para adquirir armas, já usufruíam de algumas dessas vantagens, mas nesse âmbito, ficariam garantidas ao longo do tempo.

No entanto, a situação mudou radicalmente quando os Estados Unidos puseram fim a 20 anos de ocupação do Afeganistão, em agosto de 2021, depois de uma retirada caótica face aos avanços dos talibãs, que reconquistariam o poder em quase todo o país.

Washington retirou as forças do território afegão na sequência de um acordo alcançado entre os insurgentes e a administração do ex-presidente norte-americano Donald Trump (2017-2021).

Antes do Afeganistão, os Estados Unidos concederam o estatuto de aliado estratégico ​​​​​​​não-NATO a outros países, como a Austrália, Egito, Israel e Japão, e, mais recentemente, este ano, à Colômbia.