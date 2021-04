EUA vão retirar todas as tropas do Afeganistão até 11 de setembro

JN Hoje às 17:32 Facebook

O presidente Joe Biden prepara-se para anunciar que os EUA vão retirar todas as forças militares americanas do Afeganistão até 11 de setembro de 2021, 20 anos depois do ataque que levou o país de novo ao Médio Oriente.

A notícia está a ser avançada pelos média norte-americana, com o "Washington Post" a noticiar que Biden irá fazer o anúncio formal esta quarta-feira. A retirada final deverá começar a 1 de maio.

Oficialmente, há 2500 militares dos EUA em solo afegão, mas os números, diz o diário, flutuam. Estimam-se que são pelo menos mais 1000, sendo que é preciso ainda somar 7 mil soldados de forças formadas pela coligação internacional (a maioria fazem parte da NATO).

Em 20 anos de guerra, já morrem mais 2 mil militares americanos e 100 mil civis afegãos.