Eurodeputados visitam Palestina para denunciar ocupação israelita

Para contestar a política de ocupação israelita, uma delegação do Parlamento Europeu (PE), que inclui o português João Pimenta Lopes, realiza, entre segunda e sexta-feira, uma missão à Palestina, insistindo nos pedidos de visita a Gaza, que tem sido sistematicamente impedida pelas autoridades israelitas. O eurodeputado do PCP critica a União Europeia pelo "silêncio" e os EUA pela "cumplicidade".

O eurodeputado comunista adiantou ao JN que "esta missão constitui um novo momento de denúncia da política de ocupação israelita", que é "violenta e ilegal", e também de "exigência do respeito e cumprimento dos direitos nacionais do povo palestiniano".

Como membro efetivo da delegação do PE para as relações com a Palestina, João Pimenta Lopes integrará a missão com outros seis deputados, de diferentes grupos políticos.