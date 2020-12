Europa fecha portas ao Reino Unido devido a nova estirpe do vírus. Portugal aguarda

JN Hoje às 14:00 Facebook

Bélgica e Países baixos anunciaram a suspensão de todas as ligações aéreas ao Reino Unido, devido à descoberta de uma estirpe do novo coronavírus. Alemanha e Itália preveem fazer o mesmo em breve.

O Governo dos Países Baixos suspendeu este domingo todos os voos de passageiros oriundos do Reino Unido até 1 de janeiro, após ter sido detetada a nova variante do coronavírus que provoca a covid-19 originalmente identificada em solo britânico. Em comunicado, o Ministério da Saúde holandês "recomenda que qualquer introdução desta variante do vírus proveniente do Reino Unido seja limitada tanto quanto possível, limitando e/ou controlando o movimento de passageiros do Reino Unido".

O mesmo caminho foi tomado pela Bélgica, que suspendeu a chegada de voos e comboios da Grã-Bretanha a partir da meia-noite de domingo. O Primeiro-Ministro Alexander De Croo disse ao canal de televisão belga VRT que a proibição estará em vigor durante pelo menos 24 horas.

A Alemanha informou que está a considerar proibir os voos da Grã-Bretanha e da África do Sul para evitar a propagação de novas estirpes mais infecciosas de vírus corona que circulam nos dois países, disse domingo à AFP uma fonte próxima do Ministério da Saúde alemão.

Em Itália, o ministro da Saúde revelou no Facebook que o país estará prestes a suspender todos os voos com o Reino Unido.

Portugal não vai suspender, para já, as ligações ao Reino Unido, mas segue a situação com atenção, privilegiando as medidas de universais de contenção do vírus, em detrimento de mais restrições de circulação.

As autoridades britânicas já alertaram a Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a descoberta da nova variante, que se espalha com maior velocidade, embora não haja evidências de que seja mais letal ou que possa ter impacto na eficácia das vacinas desenvolvidas contra a covid-19, embora este ponto esteja ainda a ser avaliado "com urgência para confirmação".

O Reino Unido está incluído na lista dos 10 países com maior número de infeções e de mortes associadas ao novo coronavírus - mais de 1,9 milhões de casos, 66.541 óbitos.