Europa focada nos não-vacinados pensa em novas restrições

Maria Campos Hoje às 17:13

Com chegada do inverno, as infeções por covid-19 estão a atingir níveis recorde em algumas zonas da Europa, o que já levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a alertar que a situação é "muito preocupante" e que o continente "está cada vez mais no epicentro da pandemia".

Segundo um comunicado publicado na terça-feira pela OMS, houve um aumento de 6% de novas infeções semanais na Europa, marcando a quinta semana consecutiva em que os casos aumentaram na região em comparação com um declínio ou estabilização em todas as outras.