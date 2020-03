Europa passa a ser o epicentro do novo coronavírus, diz a OMS

Rita Salcedas Hoje às 16:30, atualizado às 16:37 Facebook

A Organização Mundial da Saúde declarou, esta sexta-feira, a Europa como o epicentro do novo coronavírus. Até agora, era a China, onde o vírus surgiu no final do ano passado.

A Europa tornou-se no novo epicentro de Covid-19 numa altura em que o número de casos abranda na China e acelera em Itália e no resto do continente europeu. "Estão agora a ser reportados [na Europa] mais casos todos os dias do que os que eram reportados na China no ponto máximo da sua epidemia", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na conferência de imprensa diária da organização, citado pela agência Associated Press.

O responsável da OMS, que na quarta-feira passou a considerar a doença Covid-19 como uma pandemia, lembrou que o número de mortes no mundo provocados pelo vírus superou os cinco mil, desde dezembro passado.