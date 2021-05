Europa retoma negociações de livre comércio com Índia

Alexandra Figueira Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Oito anos depois, a União Europeia e a Índia retomaram negociações para três acordos na área da economia: livre comércio, investimento e proteção de denominações geográficas. O ponto de partida foi a Reunião de Líderes UE-Índia, deste sábado, após a Cimeira Social, no Porto.

"Esta não foi uma cimeira meramente institucional. Pela primeira vez, tivemos uma cimeira onde o primeiro-ministro indiano esteve com as instituições europeias e com os 27 líderes" dos países da União, disse o chefe do Governo português, António Costa, na conferência de imprensa final.

Em cima da mesa da União e da Índia estará também a cooperação nas áreas da conetividade, do digital e da energia. Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, acrescentou que também será retomada a discussão sobre direitos humanos, segurança e combate ao terrorismo.

As negociações começaram em 2007, mas foram interrompidas em 2013. O encontro deste sábado marca o regresso à mesa de todos os intervenientes. "Mostra a importância da cimeira", afirmou Ursula von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia acrescentou que a União está a auxiliar a Índia no combate à pandemia de covid-19, com oxigénio, medicamentos e ventiladores: "Mais de cem milhões de euros de equipamentos já foram enviados para Índia, ou sê-lo-ão nos próximos dias". Ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, a Comissão assegurou que "está ao lado da Índia neste tempo desafiante".

Estava inicialmente previsto que Narendra Modi voasse até ao Porto, para participar na cimeira. A gravidade extrema da pandemia na Índia, porém, levou-o a cancelar a viagem e a participar pela Internet.