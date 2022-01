Europa vai lançar guerra comercial se a Rússia invadir a Ucrânia

Alinhada com EUA e Reino Unido, Europa está a preparar-se para impor castigo sem precedentes à economia russa. Mas a UE também pode sofrer.

A União Europeia negociou secretamente "uma série de sanções sem precedentes" para atingir a Rússia se o seu presidente, Vladimir Putin, decidir invadir a Ucrânia. A lista de represálias foi preparada em absoluto sigilo. A notícia é avançada pelo jornal espanhol "El País", que cita fontes diplomáticas da União Europeia. As retaliações seriam adotadas "quase imediatamente e com o pleno acordo dos EUA e do Reino Unido".

Este é o maior avanço notado até agora da parte do Ocidente em resposta ao envio da Rússia de um contingente de cerca de 100 mil soldados e armamento pesado para junto da fronteira russa com a Ucrânia. Enquanto o resto do Mundo suspeita de uma invasão iminente, a Rússia diz que as suas tropas, ali estacionadas desde o final do ano passado, estão somente a realizar exercícios militares.