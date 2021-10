Eurovisão 2022 vai realizar-se em Turim

JN Hoje às 15:38 Facebook

A 66.ª edição do Festival Eurovisão da Canção vai realizar-se na cidade italiana de Turim em maio do próximo ano.

Depois dos italianos Måneskin terem vencido a Eurovisão em maio de 2021 em Roterdão, nos Países Baixos, o concurso vai agora acontecer em Turim. A Grande Final vai ser realizada na arena Pala Alpitour no dia 14 de maio, depois das semifinais nos dias 10 e 12 do mesmo mês.

"Turim é a cidade perfeita para o 66.º Festival Eurovisão da Canção. Como vimos durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, o Pala Alpitour excede todos os requisitos necessários para sediar um evento global desta escala e estamos muito impressionados com o entusiasmo e o compromisso da cidade, que dará as boas-vindas a milhares de fãs no próximo mês de maio. Este será o primeiro Festival Eurovisão da Canção a ser realizado na Itália em 30 anos", disse Martin Österdahl, supervisor executivo do festival, em comunicado.

A capital da região de Piemonte será a terceira cidade italiana a sediar o evento depois de Nápoles (1965) e Roma (1991).