Evacuadas quatro vilas gregas devido a Incêncio na região do Peloponeso

Quatro vilas foram evacuadas pelos bombeiros no noroeste do Peloponeso, perto da cidade de Patras, na Grécia, durante o combate a um incêndio florestal provocado pelas altas temperaturas, anunciaram as autoridades locais.

As localidades de Zeria, Kamares, Achaias, e Labiri receberam avisos da equipa de 95 bombeiros que combatia o fogo com 33 camiões, apoiada por helicópteros mobilizados para lutar contra as chamas.

A autoestrada local e a ponte de Rio-Antirio, que liga a península do Peloponeso à Grécia continental, foram encerradas à circulação, segundo a agência de notícia grega ANA.

O Peloponeso é conhecido pelos seus sítios arqueológicos que incluem os palácios de Agamemnon, em Micenas, e de Nestor de Pilos, e ainda o mais bem preservado teatro grego, localizado em Epidaurus, bem como o santuário de Olimpia.

Ressequidas pelo calor, as florestas gregas são anualmente vítimas de incêndios no verão, mais destruidores quando sopram ventos fortes.

Desde quinta-feira que a Grécia enfrenta uma onda de calor com temperaturas que oscilam entre os 42 e os 44 graus, segundo os serviços meteorológicos gregos.

Em julho de 2018, 102 pessoas perderam a vida na vila costeira de Mati, perto de Atenas, o pior balanço de um incêndio registado no país.