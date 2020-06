Ex-conselheiro de Trump pode publicar livro revelador, diz juiz

Rita Neves Costa Hoje às 18:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Um juiz federal recusou-se bloquear a publicação do livro de John Bolton, ex-conselheiro de segurança nacional de Donald Trump. O presidente dos EUA diz que Bolton "vai pagar um preço elevado".

O juiz Royce C. Lamberth justificou que já foram divulgadas milhares de cópias do livro "A Sala Onde Aconteceu" ("The Room Where It Happened") . Assim, a obra de John Bolton, onde Donald Trump é um dos alvos, vai ser mesmo publicada na próxima terça-feira.

No entanto, o juiz federal não deixou de apontar críticas ao ex-conselheiro de Trump: não cumpriu com a revisão da segurança nacional e provavelmente há-de ter escrito sobre "matérias confidenciais".

No Twitter, o presidente dos Estados Unidos disse que John Bolton vai "pagar um preço elevado". Apesar de não ter bloqueado a publicação do livro, Trump elogiou o juiz federal e disse que "não havia nada a fazer", já que as informações já estão nos meios de comunicação social.

Entre as revelações de Bolton está o alegado pedido de ajuda do atual presidente dos EUA à China para ser novamente eleito. Além disso, o ex-conselheiro de Trump, entre abril de 2018 e setembro de 2019, pôs em causa o conhecimento de Trump sobre noções básicas de política.