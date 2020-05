Ex-diretor de campanha de Trump foi colocado em prisão domiciliária

JN/Agências Hoje às 15:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-diretor de campanha do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenado no caso russo foi libertado da cadeia para cumprir o resto da pena em prisão domiciliária, devido à pandemia de covid-19,

Paul ​​​​​​​Manafort, de 71 anos, foi libertado esta quarta-feira de uma prisão de baixa segurança, no estado de Pensilvânia, onde cumpria uma pena de sete anos de cadeia.

Os advogados tinham pedido a sua passagem a prisão domiciliária, alegando que o seu cliente tinha condições de risco médico, perante as ameaças da pandemia.

Manafort tinha sido hospitalizado, em dezembro, com problemas cardíacos, segundo informaram familiares.

O ex-diretor de campanha do Presidente dos EUA foi uma das primeiras pessoas a ser indiciadas na investigação do procurador especial Robert Mueller sobre a interferência do Governo russo nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016.

No âmbito dessa investigação, Manafort foi condenado por um júri de um tribunal federal da Virgínia, em 2018, tendo-se declarado culpado da acusação de ter fornecido informações falsas.

A libertação de Manafort ocorre num clima de pressão por parte de organizações defensoras de direitos cívicos para sejam soltos das prisões os reclusos de idade avançada ou com problemas de saúde, que os tornam vulneráveis perante a propagação do novo coronavírus.

O procurador-geral, William Barr, para os casos de reclusos em risco ordenou a sua libertação ou a sua colocação em prisão domiciliária.

Até agora, 2818 reclusos de prisões federais e 262 funcionário do Departamento Prisional foram declarados positivos com covid-19, tendo já morrido pelo menos 50 reclusos.

O Departamento Prisional tem dado orientações contraditórias e confusas sobre os critérios de quem é libertado e de quem passa a prisão domiciliária, alterando as regras e recusando explicações sobre cada uma das decisões.

Um porta-voz dessa agência federal disse que mais de 2400 reclusos foram transferidos para prisão domiciliária, desde 26 de março e que outros 1200 estão com o seu processo a ser analisado.