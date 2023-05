Ex-fuzileiro que matou sem-abrigo no metro de Nova Iorque entregou-se à Polícia

JN Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Daniel Penny, de 24 anos, estrangulou até à morte Jordan Neely, de 30 anos, no metro em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, no início do mês. O ex-fuzileiro está a ser acusado de homicídio involuntário e enfrenta uma pena que pode ir até aos 15 anos de prisão.

Jordan Neely, conhecido por imitar Michael Jackson nas ruas de Nova Iorque, morreu estrangulado às mãos de Daniel Penny, durante uma viagem de metro. Segundo testemunhas no local, o homem que vivia na rua estava a comportar-se de forma errática, a atirar lixo e a gritar com os passageiros. Foi nesse momento que o ex-fuzileiro o tentou imobilizar através do estrangulamento. A polícia encontrou Jordan inconsciente e a morte foi declarada no hospital.

PUB

Daniel Penny foi detido logo após o incidente, mas acabou libertado sem acusações ao fim de algumas horas. Após duas semanas de investigação, as autoridades determinaram que o homem morreu devido à compressão do pescoço e a morte foi considerada homicídio. O ex-fuzileiro entregou-se, esta sexta-feira, à Polícia e está a ser acusado de homicídio involuntário em segundo grau e enfrenta uma pena que pode ir até aos 15 anos de prisão.

A morte de Jordan desencadeou uma onda de indignação generalizada em Nova Iorque e nos Estados Unidos. Os manifestantes têm realizado protestos regulares, considerando que o homicídio foi vigilantismo - prática que consiste em vigiar, denunciar e eventualmente punir comportamentos ilícitos ou criminosos sem ter autoridade legal - por parte de um homem branco contra um passageiro negro do metro que se encontrava numa situação de sem-abrigo e que tinha problemas de saúde mental de longa data após o assassinato da mãe quando era adolescente.

A família de Neely condenou o ex-fuzileiro por não ter apresentado "um pedido de desculpas nem demonstrado arrependimento" numa declaração sobre o incidente que divulgou através dos advogados. "A verdade é que ele não sabia nada sobre a história de Jordan quando intencionalmente envolveu os braços à volta do pescoço dele e apertou e continuou a apertar".

Os advogados de Penny defendem que o cliente agiu em legítima defesa.