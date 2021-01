Ex-governador quis poupar e meteu água que corroeu tubos e envenenou habitantes

JN/Agências Hoje às 08:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-governador republicano Rick Snyder, do estado do Michigan, e vários antigos funcionários políticos e de saúde foram indiciados pelo escândalo de água contaminada com chumbo na cidade de Flint, em 2014, anunciaram as autoridades desse estado na quinta-feira.

Em 2014, Snyder tinha decidido mudar a fonte de abastecimento de água da cidade para poupar dinheiro.

A água ácida e poluída do rio local, preferida à água do lago vizinho Huron, corroeu os tubos de chumbo da rede de distribuição, expondo os habitantes ao saturnismo, resultante da ingestão de chumbo.

A poluição, inicialmente negada pelas autoridades locais e estatais, envenenou milhares de crianças e provocou a morte de 12 pessoas por "legionella".

Segundo a procuradora-adjunta do estado, Fadwa Hammoud, citada pela agência France-Presse (AFP), Snyder "falhou na proteção da saúde e segurança do povo de Flint".

O advogado de Snyder, que se declarou inocente, criticou o que considerou ser uma "perseguição política escandalosa", dizendo que a acusação "nada fez para fazer justiça ao povo de Flint".

O antigo governador é acusado de negligência deliberada e enfrenta até dois anos de prisão, enquanto outros dos arguidos são acusados de homicídio involuntário.

PUB

O antigo diretor do Departamento de Saúde do Michigan (MDHHS), Nicolas Lyon, foi acusado de nove mortes e enfrenta 15 anos de prisão por cada uma destas.

Eden Wells, antiga diretora dos serviços médicos de saúde do Michigan, e também acusado de nove homicídios involuntários e negligência médica por impedir a distribuição de informação sobre a 'legionella'.

A antiga chefe dos serviços pediátricos do MDHHS, Nancy Peeler, é acusada de "má conduta profissional" e enfrenta até 10 anos de prisão por "esconder e depois manipular os dados" sobre os níveis de chumbo no sangue das crianças de Flint, segundo Hammoud.

Três antigos funcionários locais e dois colaboradores de Snyder foram também acusados.

Segundo Hammoud, o escândalo "não é uma relíquia do passado" e o povo de Flint "continua a sofrer com o total fracasso dos funcionários públicos de todos os níveis do governo".

O município de Flint assegura que a qualidade de água está agora estabilizada e que mais de 90% dos tubos de chumbo foram substituídos.

Ainda assim, a agência norte-americana para a proteção do ambiente aconselha a população a não consumir água não filtrada.

As primeiras acusações foram anunciadas em 2016, mas o poder judicial estatal assumiu o caso e apresentou-o a um tribunal especial em janeiro de 2020.

Rick Snyder deverá ter de comparecer em tribunal no dia 19 de janeiro, tendo outros arguidos audição marcada para 18 de fevereiro.