Ex-membro de partido neonazi grego condenado recusa ser extraditado de Bruxelas

Um ex-membro do partido neonazi grego Aurora Dourada, detido na Bélgica na terça-feira, compareceu esta quarta-feira perante um juiz e recusou ser extraditado para a Grécia, onde foi condenado por dirigir uma organização criminosa, anunciou o ministério público de Bruxelas.

Ioannis Lagos, eleito para o Parlamento Europeu em 2019 e cuja imunidade foi na terça-feira levantada por essa assembleia, foi detido na capital belga ao abrigo de um mandado de detenção europeu emitido por Atenas no final de 2020.

Em outubro passado, os tribunais gregos condenaram Lagos a 13 anos e oito meses de prisão por "liderar uma organização criminosa", o que o levou a refugiar-se na Bélgica, segundo fontes parlamentares.

Hoje, um dia após a sua detenção em Bruxelas, Lagos foi apresentado a um juiz belga encarregado pela procuradoria de executar o mandado de detenção.

Lagos "não aceitou a sua entrega às autoridades gregas" e "o juiz de instrução decidiu colocá-lo em detenção", segundo um comunicado da procuradoria.

Dentro de duas semanas, o tribunal decidirá se Lagos será extraditado.

Ioannis Lagos, de 48 anos, gozava de imunidade parlamentar desde a sua eleição para o Parlamento Europeu em julho de 2019 sob a bandeira da Aurora Dourada, partido que deixou alguns meses depois para se tornar independente.

No dia do veredicto no Tribunal Penal de Atenas, em outubro, o acusado "deixou a Grécia e foi para Bruxelas, a fim de escapar à condenação", explicou a eurodeputada francesa Marie Toussaint, dos Verdes, relatora do Parlamento Europeu no processo.

Este antigo dirigente do partido neonazi é um dos 40 membros da Aurora Dourada condenados há seis meses após uma maratona de julgamentos de cinco anos e meio.

Os líderes do partido foram implicados no assassínio de um músico antifascista, Pavlos Fyssas, em setembro de 2013, perto de Atenas.

O partido Aurora Dourada foi fundado como um grupo de inspiração nazi na década de 1980, tendo visto um aumento de popularidade durante a crise financeira da Grécia entre 2010 e 2018, ganhando representação parlamentar entre 2012 e 2019.

Os restantes membros condenados já estão na prisão, exceto um que escapou e é oficialmente um fugitivo.

Enquanto estava em prisão preventiva, Lagos foi libertado em liberdade condicional 18 meses depois para aguardar julgamento.