Ex-mulher de assassino em série diz que ele violou e matou menina desaparecida há 17 anos

A ex-mulher de um assassino em série francês (já condenado) disse que o antigo companheiro sequestrou, violou e matou uma criança que desapareceu há 17 anos. O desaparecimento da menina é um dos casos por resolver mais conhecidos em França.

A ex-mulher do assassino Michel Fourniret, Monique Olivier, deu um testemunho importante em novembro do ano passado e, em janeiro, disse que o ex-marido era culpado do assassinato de Estelle Mouzin, de nove anos - o que levou à confissão de Fourniret em março.

Mas a nova revelação de Monique Olivier - que foi acusada de cumplicidade - renovou as esperanças de encontrar o corpo da menina, que os investigadores não conseguiram localizar em junho. Nessa altura, as autoridades procuraram durante quatro dias nas propriedades do assassino em série na região das Ardenas.

Monique Olivier declarou ao juiz de investigação que Michel Fourniret sequestrou Estelle Mouzin e a levou a 9 de janeiro de 2003 para Ville-sur-Lumes para mantê-la cativa. Depois, violou-a e estrangulou-a", disse o advogado de Olivier, Richard Delgenes, numa conferência de imprensa.

Escavações perto da casa de Michel Fourniret Foto: AFP

"Ainda são necessárias investigações para descobrir onde está o corpo de Estelle Mouzin, mas (Olivier) não foi capaz de dar informações a esse respeito", disse Delgenes. As buscas poderão recomeçar, mas desta vez na presença de Michel Fourniret.

O homem foi condenado à prisão perpétua em maio de 2008 pelo assassinato de sete meninas e jovens raparigas, mas até março sempre afirmou que não teve nada a ver com o desaparecimento de Estelle Mouzin.

A menina de nove anos desapareceu em janeiro de 2003 em Guermantes, a 30 quilómetros a leste de Paris, enquanto voltava a casa da escola.

Monique Olivier também cumpre prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, por 28 anos pela participação em alguns dos sequestros e assassinatos.