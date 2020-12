Ex-Presidente do Burundi Pierre Buyoya morreu vítima de covid-19

JN/Agências Hoje às 11:02 Facebook

O ex-presidente do Burundi Pierre Buyoya (1987-1993 e 1996-2003) morreu em Paris, aos 71 anos de idade, de covid-19, disseram vários familiares à Agência France Presse (AFP).

"O presidente Pierre Buyoya morreu ontem [quinta-feira] à noite em Paris. Ele tinha covid-19", disse à AFP um membro da família que pediu anonimato.

Vários outros parentes confirmaram a morte de Buyoya, que foi Alto Representante da União Africana (UA) para o Mali e o Sahel desde 2012 até ao final de novembro deste ano.

Buyoya "foi hospitalizado [...] num hospital de Bamako, onde foi ventilado", e foi transportado para Paris ao início da tarde de quinta-feira. [...] Morreu na ambulância que o levava ao hospital", disse a fonte.

Em outubro, Buyoya foi condenado a prisão perpétua no seu país pelo assassinato, em 1993, do antecessor, Melchior Ndadaye.

O ex-presidente denunciou "um julgamento político conduzido de forma escandalosa" e renunciou no final de novembro ao cargo de enviado especial da UA para "lavar a (sua) honra".

Buyoya, um tutsi de origem modesta, fez a carreira no exército antes de se tornar presidente, após um golpe de Estado contra Jean-Baptiste Bagaza.

Durante o primeiro mandato, trabalhou para abrir o espaço democrático no Burundi, um processo que culminou em 1993, com a eleição como chefe do país de Melchior Ndadaye, o primeiro presidente democraticamente eleito do Burundi e o primeiro hutu a chegar ao poder. Os hutu representam cerca de 85% da população do Burundi.

Pierre Buyoya voltou ao poder em 1996, novamente após um golpe, quando o Burundi estava mergulhado numa guerra civil.

Em 2000, assinou os Acordos de Arusha, que visam pôr fim à guerra civil (300.000 mortos entre 1993 e 2006), e deixou o poder em 2003, em conformidade com esses acordos.