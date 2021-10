Ex-presidente dos EUA Bill Clinton hospitalizado na Califórnia

AC Hoje às 08:44 Facebook

O antigo presidente dos EUA Bill Clinton está hospitalizado na Califórnia para tratamento de "um problema não-covid".

Bill Clinton, de 75 anos, "está a melhorar" e "bem disposto", disse o porta-voz do antigo presidente norte-americano, Angel Urena.

Internado no Centro Médico Universitário Irvine, na Califórnia, Bill Clinton foi tratado com antibióticos, está a responder bem e sob vigilância contínua, segundo os médicos do antigo presidente dos EUA, citados pela BBC.

Não foi revelado o motivo do internamento Clinton, que tem um historial de doenças cardíacas. Os clínicos do centro Irving estão em contacto com os médicos pessoais do ex-presidente, em Nova Iorque.

Em 2004, já depois de sair da presidência dos EUA, onde esteve oito anos, Bill Clinton foi submetido a uma cirurgia para colocação de um quádruplo bypass no coração e anos mais tarde teve de desentupir uma artéria, após queixas de dores no peito.

Clinton foi presidente dos EUA entre 1993 e 2001. No início do segundo mandato, foi alvo de um processo de destituição por ter mentido aos investigadores sobre o caso que teve com uma estagiária da Casa Branca, Monica Lewinsky, que diz ter sido vítima do antigo líder norte-americano, que viria a ser absolvido pelo Senado.