Ex-presidente Jair Bolsonaro já está no Brasil

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro regressou, esta quinta-feira, a Brasília, avança a Imprensa brasileira. O avião aterrou cerca das 11 horas (hora de Portugal). Bolsonaro esteve a viver nos EUA cerca de três meses.

Após perder as eleições contra Lula da Silva, o ex-presidente de extrema-direita refugiou-se na Florida e falhou a tomada de posse do seu sucessor.

O regresso de Bolsonaro acontece no pico da polémica em torno de uma série de pacotes com joias recebidos pela Arábia Saudita e que terão entrado no país de forma ilegal quando o político assumia a liderança do país.