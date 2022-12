Ex-presidente peruano acusa EUA de instruir Governo a colocar tropas na rua

JN/Agências Hoje às 17:32 Facebook

O ex-presidente do Peru Pedro Castillo acusou a embaixadora norte-americana em Lima de ter ido ao Palácio do Governo na terça-feira instruir a presidente peruana, Dina Boluarte, a conter protestos enviando tropas para as ruas.

O ex-presidente - que enfrenta 18 meses de prisão preventiva pelo seu papel na atual crise política e social no país - relatou os alegados acontecimentos numa carta manuscrita divulgada na sua conta da rede social Twitter.

Nesse documento, Castillo destaca que a visita da embaixadora Lisa Kenna ao Palácio do Governo "não foi casual" e serviu para que a representante diplomática dos Estados Unidos ordenasse que os militares saíssem à rua para "massacrar" o povo peruano.

"A imprensa peruana não apenas se calará sobre isso, como também o negará facilmente", concluiu Castillo na sua carta, referindo-se a um alegado conluio entre os 'media' e o novo Governo.

O ex-Presidente já tinha denunciado esta semana um alegado suborno à imprensa no valor de mais de 442 milhões de euros.

Há registos nos 'media' de que, na terça-feira, Kenna visitou o Palácio do Governo e reuniu com a Presidente Boluarte, a quem reiterou o apoio de Washington às "instituições democráticas do Peru", bem como às medidas que o governo peruano pode tomar para "estabilizar a situação social".