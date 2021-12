Ex-Presidente Saakachvili "torturado" sofre de problemas neurológicos

JN/Agências Hoje às 21:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-Presidente detido da Geórgia, Mikheil Saakachvili, padece de problemas neurológicos graves devido a torturas e maus-tratos durante a detenção, necessitando de cuidados apropriados, afirmou, este sábado, um conselho independente de médicos.

Detido em 1 de outubro após o seu regresso de oito anos de exílio na Ucrânia, Saakachvili recusou alimentar-se durante 50 dias em protesto contra a sua detenção após uma condenação por abuso de poder, que considerou movida por motivações políticas.

Aos 53 anos, este ex-dirigente pró-ocidental que ocupou a chefia do Estado entre 2004 e 2013, recomeçou a alimentar-se após ser transferido em 20 de novembro para um hospital militar em Gori (leste), quando diversos médicos considerarem que a sua vida estava em perigo.

Saakachvili desenvolveu diversas patologias neurológicas "que são o resultado de torturas, maus tratamentos, cuidados médicos inadequados e uma prolongada greve de fome", concluiu um grupo de médicos que o observaram enquanto permanece sob detenção.

No final de novembro, quando compareceu perante um tribunal na capital Tblissi, Saakachvili denunciou as torturas a que foi submetido, incluindo privação do sono e ameaças.

"Todo o mundo sabe que não deveria estar preso, porque todas as acusações contra mim são montadas com todas as peças e constituem considerações políticas", disse. "Fui torturado, tratado de forma inumana, espancado e humilhado", afirmou. Durante a sua greve de fome, perdeu cerca de 20 quilos.

Para a Amnistia Internacional (AI), o tratamento infligido ao antigo Presidente sugere "não apenas uma justiça seletiva mas uma manifesta vingança política".

PUB

A detenção deste destacado dirigente da oposição exacerbou a crise política na sequência das legislativas de 2020, segundo a oposição assinaladas por fraudes, e também desencadeou as mais importantes manifestações antigovernamentais em dez anos.

Os defensores dos direitos humanos acusam o Governo georgiano de utilizar os processos judiciais para penalizar os opositores políticos e os meios de comunicação críticos.

O primeiro-ministro Irakli Garibachvili suscitou recentemente uma polémica, ao declarar que o Governo não tinha outra opção que não fosse a detenção de Saakachvili, por este se recusar a abandonar a atividade política.