Ex-primeiro-ministro da República Checa condenado a dois anos e meio de prisão

O antigo primeiro-ministro da República Checa Petr Necas foi condenado, esta terça-feira, a uma pena suspensa de dois anos e meio de prisão devido a um caso de corrupção que em 2013 provocou a queda do seu governo.

Segundo noticiou a "Rádio Praga" na página da Internet, o conservador deverá também pagar uma multa de um milhão de coroas (42 mil euros) por oferecer a três deputados do seu partido, o ODS, altos cargos em empresas públicas em troca dos votos por um projeto de lei.

No mesmo processo, o ex-vice-ministro da Agricultura Roman Bocek e a mulher do antigo primeiro-ministro, que era na altura sua chefe de gabinete, foram condenados a dois anos de prisão com pena suspensa e a multas de 12.600 euros cada.

As sentenças ainda não são definitivas e, segundo a Rádio Praga, os arguidos negam as acusações, que o juiz do caso considerou claramente provadas.

Petr Necas apresentou a sua demissão do Governo checo em junho de 2013, na sequência de um escândalo de corrupção que também envolvia a então chefe de gabinete, com quem viria a casar-se.

Petr Necas abandonou igualmente, na altura, a liderança do partido de direita ODS.

A demissão levou a eleições antecipadas e à posse de um novo governo de coligação, em 2014, liderado pelos sociais-democratas.