Ex-secretária do campo de concentração nazi de Stutthof foi cúmplice nas mortes

Uma antiga secretária alemã de um campo de concentração nazi foi processada por cumplicidade em milhares de mortes, segundo a justiça alemã, que abriu caminho para um julgamento.

"A acusação incrimina aqueles, adolescentes à época, de cumplicidade em mais de dez mil mortes. Noutros casos, ela é processada por cumplicidade em tentativas de assassinato", referem os juízes do Tribunal de Itzehope, noroeste da Alemanha, através de um comunicado.

O Ministério Público diz estar na posse de informações sobre factos ocorridos entre 1943 e 1945 e que estão relacionados com a ajuda prestada aos responsáveis pelo massacre "sistemático de prisioneiros judeus, membros da resistência polaca e de prisioneiros soviéticos", na função que exercia como secretária e estenografa do comandante do campo de concentração de Stutthof.

O campo situava-se a 40 quilómetros da cidade de Gdansk, atualmente território da Polónia.

A acusação refere que alguns prisioneiros sobreviveram, "apesar das condições de hostilidade" mas que todos os atos vão ser avaliados judicialmente como "tentativa de assassinato". O comunicado não identifica a mulher nem fornece a informação sobre a idade da acusada que deve ter mais de 90 anos.

Sendo adolescente entre 1943 e 1945, a acusada deve vir a ser julgada perante um tribunal especial de menores.

Apesar da intenção dos juízes de Itzehope a idade da mulher vai ainda determinar a realização ou não do julgamento.

A cadeia regional pública NDR noticiou em 2019 que existiam 29 processos em curso sobre crimes nazis na Alemanha, entre os quais o caso de Irmgard F., 94 anos, antiga secretária pessoal de um comandante do campo de concentração de Stutthof e que vive atualmente numa casa de repouso no norte de Hamburgo.

Nos últimos anos, a Alemanha julgou e condenou vários antigos SS (Schutzstaffe) assim como estendeu as acusações contra antigos guardas de campos de concentração nazis, por cumplicidade na morte dos prisioneiros.

Em julho de 2020, o Tribunal de Hamburgo, condenou a dois anos de prisão Bruno Dey, antigo guarda de 93 anos pela cumplicidade na morte de milhares de pessoas em Stutthof.