Ex-secretário da Economia e das Finanças de Macau vai integrar conselho de administração da Mota-Engil

JN Hoje às 13:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Lionel Leong Vai Tac, antigo secretário da Economia e das Finanças de Macau, poderá tornar-se membro do conselho de administração do maior grupo de construção de Portugal, a Mota-Engil, como representante da acionista China Communications Construction Co (CCCC).

O conselho de administração da Mota-Engil vai reunir-se no dia 2 de maio para uma assembleia-geral e o conselho de administração vai discutir e votar o nome de Lionel Leong Vai Tac para o mandato correspondente ao triénio de 2021/2023. Como acionista, a deter pelo menos 30% do capital social, vai ter o direito de impedir a aprovação, pela assembleia geral de resoluções sobre várias matérias, bem como o direito de designar um terço dos membros do órgão de administração.

A Mota-Engil é um grupo português nos setores da construção civil, obras públicas, operações portuárias, resíduos, águas e logística e está presente em 20 mercados, incluindo Portugal, Espanha, Irlanda, Reino Unido, Polónia e 11 países em África. A CCCC, empresa estatal chinesa de construção, adquiriu uma participação de 32,4% da Mota-Engil, em 2021.