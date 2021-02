Ex-treinador olímpico encontrado morto durante investigação por abusos

JN Hoje às 13:24, atualizado às 13:30 Facebook

Um antigo treinador da seleção de ginástica dos Estados Unidos foi encontrado morto em casa, na quinta-feira, horas depois de ter sido acusado de vários crimes sexuais.

John Geddert, de 63 anos, estava acusado de 20 crimes de tráfico humano, dois de abuso sexual, um de iniciativa criminosa e outro ainda de falso testemunho, por ter mentido a um agente da Polícia. O corpo de Geddert foi encontrado ao fim da tarde de quinta-feira e não houve dúvidas de que se tratou de um suicídio.

De acordo com a procuradora do Estado do Michigan, que assentou a acusação nos relatos de várias vítimas, todas atletas, o suposto agressor terá abusado sexualmente de duas jovens, de 13 e 16 anos. Terá ainda submetido mais de uma dezena "a trabalhos ou serviços forçados em condições extremas que resultaram em ferimentos e danos". O ex-treinador "negligenciou os ferimentos que foram relatados e usou coerção, intimidação, ameaças e força física para fazer com que as ginastas fizessem o que ele queria", acusou Dana Nessel.

O norte-americano foi ainda acusado de mentir sobre o caso do médico Larry Nasser, com quem mantinha "estreita colaboração" e que foi acusado de abusos sexuais contra 265 ginastas. Acabou condenado, no total, a 175 anos de prisão, em 2018. Nesse ano, John Geddert, que em 2012 conduziu a seleção de ginástica dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Londres, retirou-se do mundo da ginástica, depois de saber que também ele iria ser alvo de uma investigação. Na quinta-feira, horas depois de ter conhecido a acusação, cometeu suicídio.

"Final trágico numa história trágica"

Em comunicado, Sarah Klein, vítima do ex-médico Larry Nassar, descreveu a morte de Gerrart como uma "fuga à Justiça". "A bravura das muitas vítimas de Geddert permanecerá para sempre em total contraste com a covardia", acrescentou. Para Simone Biles, 23 anos, a ginasta mais condecorada dos Estados Unidos, toda esta situação é "repugnante". Um "final trágico numa história trágica para todos os envolvidos", nas palavras da procuradora Dana Nessel.

Em janeiro do ano passado, a Federação de Ginástica dos Estados Unidos anunciou um plano para pagar 215 milhões de dólares (cerca de 176 milhões de euros) ao grupo de atletas abusadas por Nassar. O presidente da Federação, Li Li Leung, reconhece que a confiança dos atletas e da comunidade foi quebrada, garantindo estar a trabalhar "intensivamente" para recuperá-la.