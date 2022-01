Exército israelita ataca alvos em Gaza em retaliação a disparos de rockets

JN/Agências Hoje às 00:06 Facebook

Israel bombardeou, esta noite, posições do Hamas no sul da Faixa de Gaza, após o lançamento de rockets a partir do enclave palestiniano, anunciaram fontes da segurança e do exército do Estado judaico.

Num curto comunicado de imprensa, o exército israelita anunciou que "estão em curso ataques contra alvos terroristas na Faixa de Gaza", território palestiniano controlado pelo movimento islâmico armado Hamas desde 2007. "Aviões de combate israelitas têm como alvo um local das brigadas Ezzedine al-Qassam [braço armado do Hamas] a oeste de Khan Younès", uma cidade no sul da Faixa de Gaza, disseram fontes de segurança palestinianas à agência noticiosa francesa AFP, tendo relatado ainda fogo de artilharia contra uma base de observação do movimento islâmico radical, no norte do enclave.

Esta manhã, dois rockets disparados da Faixa de Gaza caíram no mar Mediterrâneo, perto da metrópole israelita de Telavive. As sirenes de alarme não foram acionadas e o sistema de intercetação de rockets não foi ativado, precisou o exército israelita.

Israel e o Hamas travaram uma guerra de onze dias em maio de 2021, a quarta desde que o movimento islâmico armado tomou o poder em Gaza. Desde a entrada em vigor de um frágil cessar-fogo, cinco rockets foram lançados de Gaza para o território israelita, o menor número nos seis meses após a guerra entre as duas partes, de acordo com o relatório anual do exército, divulgado em 29 de dezembro