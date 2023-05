Exército israelita e milícias em Gaza trocam tiros após noite de acalmia

JN/Agências Hoje às 11:12 Facebook

O exército israelita e as milícias palestinianas na Faixa de Gaza retomaram, esta sexta-feira, a troca de tiros após uma noite de calmaria, quando a escalada da violência que teve início na terça-feira já deixou 32 mortos.

"Esta manhã, um avião das forças israelitas atacou áreas [na Faixa de Gaza] de onde foram feitas tentativas de lançamento de foguetes para o território israelita", declarou à agência de notícias EFE um porta-voz do exército israelita.

Do lado de Israel, as sirenes soaram por volta das 11 horas (9 horas em Portugal continental), em várias cidades perto da fronteira com Gaza, e os seus habitantes refugiaram-se em "bunkers".

Segundo a EFE, fontes em Gaza relataram que as milícias palestinianas voltaram a lançar foguetes de uma área no centro do enclave.

A nova onda de violência, a maior entre Gaza e Israel desde agosto de 2022, começou terça-feira com ataques israelitas em território palestiniano, visando a Jihad Islâmica Palestiniana (JIP), uma organização considerada "terrorista" por Israel, pela União Europeia (UE) e pelos Estados Unidos.

O Egito intensificou desde quarta-feira os esforços para acalmar a situação em Gaza e espera chegar a um acordo entre as duas partes, especialmente depois de ter recebido uma resposta positiva de Israel na noite passada.