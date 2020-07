Exército israelita reporta "incidente de segurança" junto à fronteira com o Líbano

JN/Agências Hoje às 15:31 Facebook

Responsáveis militares israelitas referiram, esta segunda-feira, terem recebido relatórios sobre um "incidente de segurança" ao longo da volátil fronteira do país com o Líbano e ordenaram à população da área para permanecer em casa.

As informações coincidem com o estado de alerta reforçado em que Israel se encontra devido a um possível ataque do grupo militante libanês Hezbollah.

As tensões têm aumentado desde o ataque aéreo israelita na Síria que matou um militante no Hezbollah na passada semana.

"Combate em curso na região do Monte Dov, norte de Israel", indicou o porta-voz militar, Jonathan Conricus, ao referir-se a uma vertente do Monte Hermon.

O incidente ocorreu na área designada por Shebaa farms (fazendas de Shebaa), que Israel capturou na guerra de 1967 e que são reclamadas pelo Líbano.

Os militares recusaram fornecer mais detalhes, ao referirem que o incidente "prossegue", mas o canal televisivo israelita Kan disse que se registou troca de tiros, e que residentes no sul do Líbano se referiram a bombardeamentos israelitas.

O Hezbollah não se pronunciou no imediato sobre esta situação.

O Exército israelita pediu aos civis que residem perto da fronteira norte para permaneceram em suas casas.

Diversas estradas foram bloqueadas e as viagens "não essenciais" desaconselhadas.

No parlamento, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o Governo estava a seguir de perto a situação.

"Os militares estão preparados para todos os cenários", disse.

"Operamos em todas as arenas para a defesa de Israel, perto das nossas fronteiras e longe das nossas fronteiras", precisou.