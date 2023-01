Exército ucraniano diz que Soledar "é e sempre será ucraniana"

JN/Agências Hoje às 09:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A cidade de Soledar "é e sempre será ucraniana", declarou esta quarta-feira o exército ucraniano, após o grupo russo Wagner ter declarado o controlo desta localidade a 15 quilómetros de Bakhmut, que a Rússia tenta conquistar desde o verão passado.

"Soledar foi, é e sempre será ucraniana!", afirmou o Exército ucraniano na rede social Telegram.

Os militares ucranianos disseram que "não é verdade" que o líder do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, esteja dentro das minas de sal de Soledar, conforme a foto divulgada pela agência de notícias russa RIA Novosti.

PUB

O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigojin, tinha dito hoje que os mercenários conquistaram Soledar, na região ucraniana de Donetsk, no leste da Ucrânia.

"Unidades da Wagner assumiram o controlo de todo o território de Soledar. Continua a luta no centro da cidade, onde estão a ser travadas batalhas urbanas. O número de prisioneiros será anunciado amanhã [quinta-feira]", disse Prigozhin na plataforma Telegram.

O fundador do Wagner garantiu que nenhuma unidade, exceto a organização paramilitar, participou no ataque a Soledar.

Horas antes, o líder da autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, tinha já garantido que Soledar estava sob o controlo dos mercenários do grupo Wagner.

Bakhmut é uma cidade de importância estratégica questionável, mas assumiu valor simbólico à medida que ambos os lados lutam pelo controlo há meses. Situada em Donetsk, no Donbass (leste da Ucrânia), é uma das quatro regiões que a Rússia disse ter anexado no final de setembro do ano passado, juntamente com Lugansk, Kherson e Zaporíjia, depois de ter feito o mesmo com a Crimeia em 2014.

Estas anexações não são reconhecidas pela Ucrânia, nem pela generalidade da comunidade internacional.