Explosão de granada encontrada por família faz um morto

Uma granada de mão, encontrada quando uma família remexia os pertences de um parente mais velho, explodiu, causando a morte a um homem e ferindo os seus dois filhos adolescentes, no Estado norte-americano do Indiana.

A explosão, ocorrida na madrugada de sábado, causou a morte a um homem de 47 anos na sua casa na comunidade de Lakes of the Four Seasons, a noroeste do Indiana, adiantou esta segunda-feira o Departamento do Xerife do Condado de Lake.

Os dois filhos da vítima, um jovem de 14 anos e uma jovem de 18 anos, foram transportados para o hospital com ferimentos causados pelos estilhaços.

O xerife Oscar Martinez realçou que os investigadores ainda estão a tentar determinar o que causou a explosão da granada na casa, a cerca de 50 quilómetros a sudeste de Chicago.

As autoridades não divulgaram imediatamente nenhuma informação adicional sobre a granada ou por que o parente a tinha.