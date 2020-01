Explosão de mina antitanque mata cinco pessoas em Angola

Hoje às 21:49 Facebook

Cinco pessoas morreram e oito ficaram feridas quando o veículo em que circulavam num município de Lunda-Sul, em Angola, acionou uma mina antitanque, segundo fonte do gabinete de comunicação do Ministério do Interior.

O incidente ocorreu ao início da noite de domingo na via que liga a sede do município de Cacolo à comuna do Alto Chicapa, a cerca de 17 quilómetros, nas proximidades do bairro Sayema.

O todo-o-terreno, que transportava 13 pessoas e circulava no sentido da sede municipal em direção à comuna acionou uma mina que se presume ser antitanque.

Cinco pessoas morreram no local e os oito feridos, todos em estado grave, foram transportados para o hospital provincial da Lunda-Sul, a 145 quilómetros do local do acidente.