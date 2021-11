"Taxista herói" trancou terrorista dentro do carro em Liverpool

JN/Agências Hoje às 12:09 Facebook

A polícia classificou, esta segunda-feira, como um "incidente terrorista" com bomba caseira a explosão de um táxi em frente a um hospital, em Liverpool, Inglaterra, no domingo, apesar de ainda não se saber a motivação do ataque. O homem que conduzia o táxi está a ser louvado como herói, porque se terá apercebido das intenções do passageiro e trancado as portas do carro, para evitar danos maiores. Ficou ferido, mas conseguiu fugir pelo próprio pé do veículo. O terrorista morreu.

A polícia antiterrorista britânica interrogou três homens, esta segunda-feira, depois de o taxista "heróico" ter alegadamente desvendado a conspiração para atacar uma catedral onde se assinalava o Dia da Memória (celebração do armistício que pôs fim à primeira Guerra Mundial), em Liverpool. Uma explosão engoliu o táxi no exterior do Liverpool Women's Hospital, perto da catedral, segundos antes de a Grã-Bretanha assinalar dois minutos de silêncio, às 11 horas, para honrar os seus mortos de guerra.

O passageiro morreu, mas o motorista escapou com ferimentos ligeiros, depois de as autoridades da cidade e os jornais descreverem como tinha trancado o suspeito no interior, por ter desconfiado das suas intenções.

O passageiro queria ir ao serviço anual do Dia da Memória na catedral anglicana do noroeste da cidade, segundo os meios de comunicação britânicos citando investigadores e amigos do taxista. Lá encontravam-se cerca de duas mil pessoas, a assistir a um serviço religioso. Mas o encerramento das estradas obrigou o táxi a desviar-se e acabaram no hospital vizinho, onde a bomba explodiu.

"Parece que o taxista em questão se comportou com incrível presença de espírito e bravura", disse o primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, aos repórteres em Londres na segunda-feira, sem querer adiantar muitos pormenores sobre o caso.

A presidente da Câmara de Liverpool, Joanne Anderson, afirmou: "O taxista, nos seus esforços heroicos, conseguiu desviar o que poderia ter sido um desastre absolutamente horrível no hospital. Sabíamos que o taxista tinha trancado as portas, sabíamos isso desde cedo", disse Joanne Anderson à rádio BBC, ao mesmo tempo que advertia contra novas especulações sobre o caso.

O político conservador Oliver Dowden disse que as ações do condutor contrastavam com "a cobardia dos ataques terroristas. Claramente teremos de ver exatamente o que aconteceu lá", disse o copresidente do partido no poder à Sky News, esta segunda-feira, sublinhando que as notícias sobre a resposta do condutor tinham de ser confirmadas. "Mas se for esse o caso, esse é outro exemplo de verdadeira bravura e coragem", disse Dowden.

Após o incidente, a polícia armada do comando antiterrorista do noroeste de Inglaterra prendeu três homens - com 29, 26 e 21 anos - numa casa no distrito de Kensington, em Liverpool. Secções da rua continuam isoladas com uma forte presença policial no local no início da segunda-feira.

De acordo com o jornal "The Guardian" e a BBC, o serviço de informação doméstica MI5 também está a ajudar na investigação.