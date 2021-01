César Castro Hoje às 14:33 Facebook

Uma forte explosão, cujas causas são ainda desconhecidas, provocou o desabamento de quatro andares de um prédio, no bairro La Latina, muito perto da Puerta de Toledo, em Madrid, pouco antes das 15 horas desta quarta-feira. Há registo de "várias pessoas feridas" e, pelo menos, dois mortos.

De acordo com a imprensa espanhola, a explosão foi sentida a vários quilómetros. Os andares do prédio, situado no número 98, ficaram reduzidos à sua estrutura. A residência sénior Los Nogales La Paloma e uma escola contígua tiveram de ser evacuadas pelos bombeiros, bem como os residentes da área, que ficou entretanto interditada pela polícia.

De acordo com o "El País" há, pelo menos, dois mortos e "várias pessoas feridas", que estão a ser socorridas no local.

Vários veículos foram também atingidos pelos destroços. Uma avaliação preliminar indica que poderá ter-se tratado de uma explosão de gás, indicou o presidente da câmara, José Luis Martínez Almeida.

"Se alguém tem parentes no centro para idosos da Calle de Toledo e deseja entrar em contacto com eles, estamos abrigados nos bares próximos", é possível ler numa publicação do Twitter.

