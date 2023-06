Explosão em fábrica de explosivos faz pelo menos cinco mortes na Turquia

JN/Agências Hoje às 10:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma explosão numa fábrica de foguetes e explosivos matou hoje pelo menos cinco trabalhadores, na Turquia, anunciou o Ministério da Defesa turco.

A explosão ocorreu cerca das 8.45 horas no complexo estatal da Corporação da Indústria Mecânica e Química, nos arredores da capital, Ancara.

In #Ankara, an explosion occurred at the missile factory of the Mechanical and Chemical Industry Corporation.



A fire started after the explosion. There are dead. pic.twitter.com/9hgJcRyquM - NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2023

PUB

Foi aberta uma investigação às causas da explosão.

Várias ambulâncias e carros de combate a incêndios foram enviados para a área.

Os vidros das lojas e das casas nas imediações foram estilhaçados pela força da explosão, noticiou a cadeia de televisão NTV.

Familiares dirigiram-se ao complexo para saberem informações dos trabalhadores, de acordo com a mesma fonte.