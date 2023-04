Explosão em quinta do Texas mata 18 mil vacas

JN / AFP Hoje às 07:54 Facebook

Uma explosão e um incêndio numa quinta no estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, mataram cerca de 18 mil vacas e feriram um trabalhador agrícola.

"Este foi o incêndio de celeiro mais mortal para gado na história do Texas e a investigação e limpeza podem demorar algum tempo", disse o comissário de agricultura do Texas, Sid Miller, em comunicado.

A explosão e o incêndio atingiram Southfork Dairy Farms, perto da cidade de Dimmitt, no Texas Panhandle, na noite de segunda-feira.

Bombeiros e polícia no local "determinaram que uma pessoa estava presa lá dentro", disse o Gabinete do Xerife do Condado de Castro no Facebook. A pessoa foi resgatada e levada para um hospital em Lubbock.

A causa da explosão e do incêndio não foi imediatamente esclarecida. "Assim que soubermos a causa e os factos que cercam essa tragédia, garantiremos que o público seja totalmente informado para que tragédias como esta possam ser evitadas no futuro", disse Miller.

O xerife do condado de Castro, Sal Rivera, disse que um sistema para remover o estrume dos celeiros pode ter "sobreaquecido". O metano pode ter "inflamado e depois espalhado-se com a explosão e o fogo".

Quase três milhões de animais morreram em incêndios nos EUA entre 2018 e 2021.