Explosão em refinaria na Roménia faz um morto e cinco feridos

Pelo menos uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas na sequência de uma explosão, seguida de um incêndio, ocorrida esta sexta-feira numa refinaria localizada na costa da Roménia, no mar Negro, anunciaram os serviços de emergência locais.

"Um incidente ocorreu na plataforma da refinaria Petromidia", confirmou o grupo KazMunaiGaz (KMG), do Cazaquistão e atual proprietário da exploração, num comunicado, indicando ainda que as operações na plataforma foram interrompidas.

As causas da explosão ainda não são conhecidas.

A vítima mortal confirmada e os cinco feridos são todos trabalhadores da plataforma.

Os cincos feridos, incluindo um em estado grave, foram transportados para o hospital de Constanta, cidade no sudeste da Roménia.

O incêndio que deflagrou na plataforma, localizada a cerca de 15 quilómetros da principal estância balnear romena, Mamaia, provocou uma densa coluna de fumo negro.

Um contingente de cerca de 50 bombeiros foi enviado para a plataforma.

Segundo os serviços meteorológicos romenos, o fumo tóxico libertado está a dirigir-se para o mar, mas as autoridades locais estão a pedir aos habitantes da zona, como medida de precaução, para fecharem as janelas.

Esta refinaria, a maior da Roménia, esteve envolvida num diferendo com o Estado romeno no início da década de 2000. Posteriormente, em 2016, seria alvo de uma liquidação judicial, no âmbito de uma investigação por evasão fiscal, branqueamento de capitais e fraude. O processo foi arquivado em 2019.