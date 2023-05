Explosão na linha férrea causa descarrilamento de comboio na Rússia

JN Hoje às 16:12 Facebook

Um comboio de carga russo descarrilou após uma explosão na linha férrea, na região de Bryansk, perto da fronteira com a Ucrânia.

"Um engenho explosivo não identificado rebento, em resultado do qual uma locomotiva de um comboio de mercadorias descarrilou", anunciou o governador de Bryansk, Alexander Bogomaz, no Telegram, citado pelo jornal britânico "The Guardian".

Segundo as autoridades locais, o comboio "transportava combustível e materiais de construção" quando descarrilou. Bogomaz diz que o descarrilamento não provocou vítimas.

Até ao momento não é claro quem será responsável pela explosão, que ocorreu numa região a 37 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.