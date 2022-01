Explosão provoca número desconhecido de mortes no Gana

JN/Agências Ontem às 22:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um número ainda desconhecido de pessoas morreu, esta quinta-feira, no oeste do Gana na sequência de uma explosão, após a colisão de uma mota com um camião que transportava explosivos para uma mina.

O presidente ganês, Nana Akufo-Addo, indicou que o acidente, ocorrido na área de Apiate, "causou a perda de vidas e a destruição das propriedades dos moradores". "O Governo não vai poupar esforços para garantir um rápido regresso à normalidade para os habitantes de Apiate", sublinhou no Twitter.

O camião que transportava explosivos deslocava-se para a mina Chirano, propriedade de uma empresa canadiana. De acordo com um comunicado da Polícia, uma colisão com uma mota provocou uma "enorme explosão", o que levanta suspeitas de um número considerável de mortes, tendo sido ativada uma operação de emergência.

"É um incidente verdadeiramente triste, infeliz e trágico e, em nome do Governo, expresso as minhas mais profundas condolências às famílias daqueles que morreram e desejo uma rápida recuperação aos feridos", escreveu Nana Akufo-Addo.

Os bombeiros estavam esta noite no local para apagar o incêndio provocado pela explosão e vários feridos já foram encaminhados para unidades hospitalares. As forças de segurança pediram às cidades vizinhas que abrissem as portas das escolas e das igrejas para acolher os feridos.