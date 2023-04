Explosões e tiros ouvidos em Cartum após semanas de tensão entre exército e grupo paramilitar

JN/Agências Hoje às 10:10 Facebook

O grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF) acusou, este sábado, o exército sudanês de o atacar com armas pesadas numa das suas bases, após semanas de tensão entre as duas unidades, numa escalada grave no país. Também na capital Cartum foram ouvidos tiros e explosões.

"As Forças de Apoio Rápido foram surpreendidas esta manhã, sábado, 15 de abril, por uma grande unidade das forças armadas que entrou no quartel-general das forças no campo de Soba em Cartum", disse o grupo num comunicado.

Sudan"s capital Khartoum - Neither Egypt nor Ethiopia bombing it, it is gun fight between Sudanese army and the RSF militia! pic.twitter.com/ee1EdABBBd - Ashok Swain (@ashoswai) April 15, 2023

O grupo disse que o exército sitiou "as forças presentes para as atacar com todo o tipo de armas pesadas e ligeiras", lê-se no comunicado, citado pela agência espanhola EFE.

A televisão Al Jazeera, com sede no Catar, tem estado a mostrar imagem em direto de algumas zonas da capital, Cartum, em que se ouvem tiros e explosões, sendo visível muito fumo, incluindo perto do palácio presidencial.

Também há relatos de combates noutras cidades do país africano.

O RSF é liderado pelo vice-presidente do Conselho Soberano e número dois do exército, Mohamed Hamdan Dagalo.

Há dois dias, o exército sudanês advertiu que o país está a atravessar uma "conjuntura perigosa" que poderá levar a um conflito armado.