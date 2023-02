Extrema-direita a um passo da ascensão em novos escrutínios

Ana Isabel Moura Hoje às 12:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Escalada da ideologia conservadora ensombra estados europeus que vão a votos em 2023. Resultados dependem do "curso económico deste ano", considera especialista.

No seio do Velho Continente observa-se uma mudança na preferência dos eleitores. Acentua-se o desgaste em relação aos partidos que governam, o que pode espoletar a ascensão da extrema-direita. No ano passado, a Direita conservadora conseguiu ganhar fôlego nas eleições presidenciais e legislativas de França. Já em Itália conseguiu mesmo alcançar o poder, com a chegada de Giorgia Meloni ao cargo de primeira-ministra. Quais as perspetivas para a Europa em 2023? Na ótica de Pedro Ponte e Silva, investigador da Universidade Portucalense, os escrutínios serão, em grande parte, influenciados pela evolução da situação económica.

Finlândia: eurocéticos afirmam-se