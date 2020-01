Extrema-direita espanhola inclui Portugal no mapa do país vizinho

Hoje às 12:01 Facebook

O partido da estrema direita espanhola Vox convocou uma manifestação para 12 de janeiro em frente a todas as cãmaras municipais do país vizinho, mas no mapa que usou para divulgar a iniciativa Portugal foi incluído, mas as ilhas Baleares e as Canárias foram esquecidas, tal como Ceuta e Melilla, no norte de África.

A imagem publicada no Twitter gerou críticas e muita ironia, que salientam o facto de um partido nacionalista como o Vox publicar uma imagem que define de forma errada os limites do território do país.

Nas últimas eleições, o Vox conseguiu eleger 52 deputados para o parlamento espanhol. A manifestação convocada sexta-feira para 12 de janeiro surge como protesto pela coligação de governo entre o Podemos e o PSOE e o estabelecimento de uma plataforma de contacto entre o poder central e o poder autonómico da Catalunha, tendo em vista uma nova consulta popular naquela região.