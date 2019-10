Fã de terror e Satanás esquartejou jovem de 18 anos e espalhou cadáver pelo lixo

Hoje às 14:53 Facebook

Sangue em várias divisões dos dois pisos da casa, restos humanos cozinhados, outros espalhados pela habitação. Posters de filmes de terror e artefactos de bruxaria e rituais satânicos. Os polícias que entraram na casa do "tatuador carniceiro" tão cedo não vão esquecer o que viram.

Um colombiano, de 26 anos, foi detido por matar e esquartejar uma jovem de 18 anos, na casa que ocupava ilegalmente há cinco anos, em Valdemoro, Madrid, Espanha. O suposto homicida espalhou restos mortais da vítima pelos contentores nas imediações da habitação, mas a polícia continua a procurar partes do corpo da mulher assassinada, na semana passada, de forma que só a autópsia poderá determinar.

O material macabro e cruel encontrado na casa retratava o perfil psicopata do detido: sanguinário, desumano e sem alma

Alertada pela ex-namorada do suspeito, entretanto detida por suspeita de cumplicidade, a polícia entrou na casa de Leonardo V. e encontrou um cenário de horror. Havia sangue em várias divisões dos dois andares da casa e restos mortais espalhados em vários locais. Na cozinha, os agentes encontraram membros humanos esquartejados e cozinhados.

Leonardo V. proclamava-se, no Facebook, como "o carniceiro tatuador", identificando-se com uma foto do palhaço assassino do filme de terror "It". Na casa, os polícias encontraram imagens de Hannibal Lecter, o personagem canibal do filme "O Silêncio dos Inocentes", de 1991. Catanas, facas e artefactos satânicos e de bruxaria completaram o cenário desta casa de horrores.

"O material macabro e cruel encontrado na casa retratava o perfil psicopata do detido: sanguinário, desumano e sem alma", escreve a reportagem do jornal espanhol "El Mundo", que foi a Valdemoro tentar perceber como e onde vivia o "tatuador carniceiro".

Na rua, um dos contentores do lixo está selado pela polícia, porque é um dos locais onde foram encontrados restos mortais. Nos últimos dias, os agentes procuraram partes da vítima nas papeleiras, caixotes do lixo, sarjetas. Não descartam a hipótese de escrutinar o lixo que já foi levado para o aterro.

A vítima, uma jovem de 18 anos, era visita frequente da casa de Leonardo. Do pouco que se sabe, estudou no colégio da Guardia Civil e vivia numa zona perto. Segundo o jornal "El Confidencial", chamava-se Emilce.

Celia encontrou Leonardo a esquartejar o corpo da vítima. Fez fotos com o telemóvel e depois terá ajudado o ex-namorado a livrar-se de partes do corpo

Os investigadores averiguam se havia alguma relação sentimental entre a vítima e o agressor, como dizem alguns amigos deste. Estão a revistar a casa, escrutinar o telefone do assassino a tentar perceber o móbil do crime.

Leonardo foi detido na quarta-feira, em casa, sem oferecer resistência. Apático, parecia distante e sem noção do que se passava. Pessoas próximas dizem que sofria de esquizofrenia, algo desconhecido para outros amigos do homem, mas que não tomava a medicação.

A ex-namorada, que denunciou o caso à polícia, foi também detida, por ter ajudado Leonardo a livrar-se do cadáver. Segundo a investigação, Leonardo telefonou à mulher, uma espanhola identificada como Celia, a pedir ajuda, após o crime.

Ao entrar na casa, Celia encontrou Leonardo a esquartejar o corpo da vítima. Fez fotos com o telemóvel e depois terá ajudado o ex-namorado a livrar-se de partes do corpo. Arrependeu-se e dirigiu-se à esquadra da Guarida Civil de Valdemoro. Mostrou as fotos aos agentes, que se deslocaram de imediato à casa de Leonardo, uma moradia tomada pelo banco a uma mulher incapaz de a pagar, após a separação, há cinco anos.

Na casa, penhorada desde 2014, Leonardo fez instalações ilegais de água e luz e estabeleceu um salão de tatuagens, com o qual ganharia a vida. Alguns vizinhos suspeitam que também estaria ligado ao tráfico de droga. "Paravam muitos carros à porta. Ficavam um minuto ou dois e depois arrancavam", denunciaram à reportagem do "El Mundo".

Leonardo, cliente diário de um ginásio local, era de poucas falas, dizem os vizinhos. Era visto a passear o cão quase sempre de cabeça baixa e sem dizer palavra.