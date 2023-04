Fábrica da Tesla em Xangai onde trabalhador morreu tinha falhas de segurança

JN/Agências Hoje às 13:05 Facebook

As autoridades chinesas concluíram que a fábrica da marca norte-americana de veículos elétricos Tesla em Xangai, onde um funcionário morreu num acidente em fevereiro, tem falhas de segurança laboral, avançou esta quarta-feira a imprensa local.

O Departamento de Emergências do distrito de Pudong, em Xangai, recomendou que a fabricante norte-americana seja multada, mas não apontou um valor, de acordo com a revista especializada em assuntos económicos Caixin e outros órgãos da imprensa chinesa.

Os média chineses citaram uma cópia do relatório oficial publicado no portal do executivo da cidade.

O relatório foi entretanto removido do portal. Um funcionário da agência estatal, identificado apenas pelo sobrenome Wu, disse que a Tesla pediu que o documento não fosse divulgado porque continha fotos do seu processo de produção.

A investigação concluiu que o funcionário da Tesla que morreu não seguiu as regras e não trancou um portão de segurança, de acordo com a informação vinculada pela imprensa.

As informações agora conhecidas também deram conta que um outro funcionário não conseguiu certificar-se de que a área estava livre de pessoas antes de ligar o equipamento, que esmagou o funcionário, de 31 anos. O trabalhador acabou por morrer mais tarde num hospital.

Funcionários da Tesla denunciaram esta semana que os seus bónus foram reduzidos devido ao acidente.

Na segunda-feira, o fundador e diretor executivo da fabricante de veículos elétricos Tesla, Elon Musk, reagiu à situação através da rede social Twitter: "Fui alertado este fim de semana. Estamos a analisar o caso".